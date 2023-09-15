لا تزال ليبيا تعاني بسبب إعصار دانيال، من سيول ضخمة أدت إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط توقعات دولية أن تفوق حصيلة المفقودين عشرين ألف شخص.