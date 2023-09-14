قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات في المدينة.