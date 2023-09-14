قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن ما حصل بمدينة درنة "فاجعة كبرى"، داعيا الليبيين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد.
وفي جلسة للبرلمان الليبي لبحث تداعيات كارثة العاصفة "دانيال" قال صالح:
- يجب تأمين المساعدات فورا للمتضررين وإعادة تطبيع الأوضاع.
- نشكر الدول الصديقة والشقيقة على مساعدتها لليبيا في ظل الظروف العصيبة.
- ندعو الحكومة لمزيد من العمل في مواجهة الكارثة.
- الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
الأرقام مهولة
- قال عضو البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أيمن بدر، وهو من مدينة درنة لـ"سكاي نيوز عربية" إن عدد الوفيات في درنة بلغ أكثر من 7 آلاف حتى الآن ولا تزال الأعداد في تزايد في كل ساعة.
- كانت حصيلة حكومية سابقة تحدثت عن مصرع 5300 شخص في درنة، أكثر منطقة ليبية تضررت من العاصفة "دانيال".
- وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لـ"سكاي نيوز عربية" إن عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.
- وتحدث الغيثي عبر الهاتف، عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الواقعة شرقي ليبيا، من جراء السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال".
- وتابع: "الموقف كبير جدا ومفاجئ لمدينة درنة. لم نستطع مواجهته بإمكاناتنا التي كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف. حتى لو كانت إمكانات كبيرة ومتطورة فإن المشهد الذي رأيناه لا نستطيع أن نواجهه".