واستقبل الليبيون في منطقة امساعد قافلة الجيش المصري بترحاب كبير، وهتافات "تحيا مصر"، حسب مقطع فيديو حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية".

وتضم القافلة فرق إنقاذ وعناصر طبية وهندسية، بالإضافة إلى معدات ثقيلة ومستلزمات لوجوستية ومساعدات إغاثية وإنسانية.

وقد شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اصطفافا لأفرادها قبل انطلاقها اليوم إلى ليبيا.

وصول مساعدات وفرق إنقاذ إلى بنغازي

كما وصل مطار بنينا الدولي في الساعات الأولى من الأربعاء ثلاث طائرات عسكرية قادمة من قاعدة شرق القاهرة، وذلك في إطار توجيها السيسي لتخفيف آثار العاصفة المدمرة على ليبيا.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ إن الطائرات المسلحة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تشمل الأدوية والمستلزمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر.

توجيه حاملة طائرات إلى درنة

كما وجه السيسي بتجهيز حاملة طائرات "ميسترال" للعمل كمستشفى ميداني لدعم السلطات الليبية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة، وعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، وفق ما نشرته الرئاسة المصرية عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا).

ودعا السيسي "القوات والعناصر المتجهة إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية"، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة المصرية والقوات المسلحة الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجامنبهم في هذه المحنة الأليمة.

وقدم السيسي خالص التعازي إلى أسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء العاصفة "دانيال»"والفيضانات التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين والنازحين في مدينة درنة، موجهًا بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.