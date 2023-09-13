وقالت المسؤولة لموقع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن المركز "سيشرع في تنظيم مواعيد التبرع خلال الفترة المقبلة، لتفادي زيادة المخزون" في وقت قصير.

وكشفت دريد أن "أعداد المتبرعين فاقت كل التوقعات، حيث وصل المركز يومي السبت والأحد فقط ما يوازي تبرعات شهر كامل. وصل الأحد 4200 متبرع ليصل الإجمالي خلال اليومين إلى 7200".

وأضافت: "تنظيم التبرع سببه أن الاحتياج للدم سيكون مستمرا لفترة طويلة، إذ أن المصابين والحالات الحرجة في تزايد. نريد أن يكون هناك مداومة على التبرع على مدار الثلاثة أشهر المقبلة".

وأطلق المغرب حملة موسعة للتبرع بالدم في أنحاء المملكة، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وكانت وكالة أنباء المغرب العربي أكدت أن الملك محمد السادس تبرع بالدم، خلال زيارته المستشفى الجامعي في مراكش، الثلاثاء، لتفقد حالة المصابين من جراء الزلزال المدمر.