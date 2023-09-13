وأشار المصدر إلى أن البرهان سيعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، حول سبل إنهاء الحرب وتوفير الدعم للشعب السوداني.

والزيارة تعد الخامسة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي.

الحرب مستمرة