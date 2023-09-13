كشف مصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سيزور تركيا الأربعاء.
وأشار المصدر إلى أن البرهان سيعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، حول سبل إنهاء الحرب وتوفير الدعم للشعب السوداني.
والزيارة تعد الخامسة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي.
الحرب مستمرة
- يستمر الصراع الدائر في السودان منذ أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
- قال مصدر طبي إن 17 مدنيا على الأقل قتلوا في هجوم قرب الخرطوم، الثلاثاء، نسبه شهود إلى قوات الدعم السريع.
- ذكر شهود عيان في اتصال هاتفي مع "فرانس برس"، أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان، إحدى الضواحي الشمالية الغربية.
- منذ اندلاعه، حصد الصراع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجح، مع غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.
- أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، أن "الأسبوع الماضي قتل أكثر من 103 مدنيين في عمليات عسكرية نفذها الجانبان في الخرطوم وأم درمان".
- أضاف: "لا هدنة في الأفق"، مشيرا إلى الفظاعات التي أبلغ عنها مدنيون لا سيما "قصص أفراد من أسرة واحدة قتلوا أو تعرضوا للاغتصاب، وأقاربهم الذين اعتقلوا من دون سبب، والجثث المكدسة واليأس والجوع المستمر".
- أدت المعارك التي خلفت ما يقارب 5 ملايين نازح ولاجئ، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.