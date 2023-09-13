وقالت الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس لوسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق الأول أصدر أوامر اعتقال دولية لـ12 شخصا، من المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار، الذين ثبت تواجدهم خارج تونس.



والأشخاص المشمولون بالقرار هم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، ولطفي زيتون الوزير الأسبق القيادي بحركة النهضة، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع و شهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحيى.

ولا تزال التحقيقات جارية في القضيتين بخصوص باقي المشتبه فيهم المحالين بحالة فرار، ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية بشأنهم.