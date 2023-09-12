وتعزز هذه المبادرة الملكية الدعم المعنوي لمختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.

وتأتي المبادرة الملكية، أثناء زيارة قام بها الملك المغربي لمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

كما قام الملك بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى. وفق ما ذك موقع "هسبريس المغربية".