وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية:

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق فى كافة المحن والأزمات، وصل اليوم إلى دولة ليبيا وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار

مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين.

وإذ تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، تتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتسببت العاصفة "دانيال" في فيضانات مدمرة اجتاحت العديد من بلدات شرق ليبيا، مما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف.

وتقول السلطات إن مدينة درنة كانت الأكثر تضررا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات السدود وجرفت أحياء بأكملها.

نزحت مئات العائلات ولجأت إلى مدارس وبنايات حكومية أخرى في بنغازي ومدن أخرى شرقي ليبيا.