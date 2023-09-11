وعبر رئيس دولة الإمارات "عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات .. داعيا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، يوم الاثنين، "عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".