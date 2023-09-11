يأتي ذلك بعدما ثارت مخاوف في مصر من امتداد العاصفة دانيال التي تضرب ليبيا منذ يومين وتسببت في فيضانات بعدة مناطق هناك.

من جانبه، قال شاهين إن امتداد العاصفة دانيال وبقاياها من سحب قادمة من شرق ليبيا وصلت بالفعل إلى الحدود الغربية المصرية منذ فجر الاثنين، حيث بلغت السلوم وسيدي براني وسيوة، وهي عبارة عن سحب ويصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يقلل من الرؤية الأفقية على المنطقة الغربية بالكامل حتى الإسكندرية.

وأضاف أن امتداد العاصفة تسبب في سقوط أمطار بالمناطق المذكورة، لكنها أمطار خفيفة ولكن متوقع اشتداد هذه الأمطار مع تقدم ساعات النهار، وستصل الأمطار إلى الإسكندرية مساء الاثنين.

وأوضح أن حالة عدم استقرار الطقس ستستمر حتى يوم الثلاثاء، حيث ستتواصل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتحديدا في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وقد تغزر هذه الأمطار في بعض المناطق، ولكن المناطق الداخلية في جنوب الوجه البحري والقاهرة ففرص سقوط الأمطار فيها خفيفة.

وشدد شاهين على أن ما وصل إلى مصر وما ستتعرض له أراضيها لا يمكن وصفه بالعاصفة بل بقايا عاصفة أو منخفض جوي عادي، لأنها حينما جاءت من البحر المتوسط على شكل منخفض جوي قوي ودخلت بكل قوتها على ليبيا فهي

فقدت هذه القوة على الأراضي الليبية فجاءت على شكل تقلبات في الطقس إلى مصر.

وأشار إلى أنه مع ذلك فعلى من يعانون من الأمراض الصدرية أو التنفسية بالمناطق التي تشهد تقلبات جوية ان يتعرضوا للأتربة التي تثيرها الرياح، وكذلك على قائدي السيارات مراعاة أن الأتربة والرمال تحجب الرؤية على الطرق، وكذلك القيادة بهدوء في المناطق التي تشهد أمطارا، اما بخلاف ذلك فلا يوجد أي تأثيرات خطيرة.

وعن الموجة الحارة التي تشهدها مصر حاليا قال محمود شاهين إلى درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بمقدار 4 درجات منذ غدا الثلاثاء، وتستمر في الانخفاض بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.