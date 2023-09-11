ومن المقرر أن يجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الأريتيري أسياس أورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق قائد الجيش السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات أول أحمد إبراهيم مفضل.

رابع جولة خارجية