توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح يوم الاثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الأريتيري أسياس أورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ويرافق قائد الجيش السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات أول أحمد إبراهيم مفضل.
رابع جولة خارجية
- إريتريا هي المحطة الخارجية الرابعة للبرهان منذ بدء النزاع.
- زار قطر يوم 7 سبتمبر.
- زار مصر في 29 أغسطس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.
- زار الاثنين الماضي دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.