وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي وذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، عبر ملك المغرب عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله، داعيا الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.