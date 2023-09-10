أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، ليل الجمعة السبت.
وذكرت الداخلية المغربية في بيان: "بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421".
وتفصيلا، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:
ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم: ورززات، أزيلال، أغادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية، تنغير.
وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلا و2059 مصابا.
وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.
الحصيلة ترتفع بوتيرة سريعة
- تحدثت الحصيلة الأولية التي تلت وقوع الزلزال بلحظات عن مصرع 5 أشخاص.
- بعد ذلك، تحدث مسؤول مغربي عن سقوط عشرات القتلى.
- في ساعة مبكرة من صباح السبت، ذكرت الداخلية المغربية أن 296 قتيلا سقطوا في الزلزال.
- التلفزيون المغربي أعلن في وقت لاحق السبت عن مقتل 632 شخصا في حصيلة جديدة.
- ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 820 بعد منتصف النهار بقليل.
- في المساء، أعلن التلفزيون الرسمي أن عدد القتلى وصل إلى 1037.
- الداخلية المغربية ذكرت، مساء السبت، أن القتلى تجاوزوا 1305، أما المصابين فبلغوا 1832.