وذكرت الداخلية المغربية في بيان: "بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421".

وتفصيلا، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:

1351 بإقليم الحوز.

492 بإقليم تارودانت.

201 بإقليم شيشاوة.

17 بعمالة مراكش.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم: ورززات، أزيلال، أغادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية، تنغير.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلا و2059 مصابا.

وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.

الحصيلة ترتفع بوتيرة سريعة