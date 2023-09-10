وكشفت دريد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد المتبرعين في جهة الدار البيضاء وصل إلى 2000 شخص، في وقت كان عدد المتبرعين قبل الكارثة 200 متبرع فقط، وكان من ضمن المتبرعين القنصل الأميركي في المدينة وفريقه الدبلوماسي.



تبرع حكيمي

تبرع نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، السبت، بالدم لصالح جرحى الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، موجها رسالة ثانية عبر مؤسسته.

ونشرت مؤسسة أشرف حكيمي الخيرية على "انستغرام" صورة تظهر مدافع المنتخب المغربي أثناء تبرعه بالدم.

وكتبت المؤسسة إلى جانب الصورة أن الأولوية في هذا الوقت هي للتبرع بالدم لصالح الحالات الحرجة.

وأضافت "أن التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ومساعدتكم ضرورية".

وتندرج خطوة حكيمي مع الدعوات التي تحث المغاربة على ضرورة التبرع بالدم.

إقبال كبير

ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن أعدادا كبيرة من المغاربة توافدوا إلى مركز التبرع بالدم في مراكش، وسط البلاد، استجابة لنداء التبرع الذي أطلقته السلطات.

وذكرت أن المركز كان قد أطلق ليلا فور وقوع الزلزال نداءً للتبرع لصالح المتضررين من الكارثة.

وقال مسؤول في المركز إن الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز لم يدخر أي جهد سواء على المستوى اللوجستي أو البشري من أجل توفير ظروف نجاح هذه العملية النبيلة للتضامن والتعاضد.