وظهرت العديد من الشوارع في طرابلس وسرت وبنغازي مغمورة بالمياه.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والإثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال إذ سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

واتجهت العاصفة إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن تتأثر البلاد بالعاصفة، التي ضربت اليونان مؤخرا واتجهت نحو سواحل ليبيا.

ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، وضربت العاصفة تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا.

وليل السبت، توقعت هيئة الأرصاد في مصر أن تصل "بقايا العاصفة" إلى السواحل المصرية، لتضرب أقصى غرب الساحل الشمالي، الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.