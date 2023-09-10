وما زالت قوات الدفاع المدني في المملكة تسابق الوقت في لإنقاذ العالقين تحت أنقاض مبان تهدمت في الزلزال، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

وعربيا، تعد الجزائر أكثر دولة تعرضا للزلازل الكبيرة في المائة عام الأخيرة، فيما جاء المغرب على رأس القائمة من حيث عدد الضحايا في زلزال 1960.

وهذه قائمة بأقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في منذ عشرينات القرن الماضي، وفق حجم الخسائر في الأرواح:

المغرب - 1960

قوته 5.7 درجة.

ضرب مدينة أغادير.

الضحايا: مقتل 15 ألف شخص (حوالي ثلث سكان المدينة آنذاك)، و12 ألف مصاب، مع تدمير واسع للمدينة والمناطق المجاورة، وترك 35 ألف شخص بلا مأوى.

سوريا - 2023

قوته 7.6 درجة ومركزه تركيا.

الضحايا: 6 آلاف قتيل على الأقل و20 ألف مصاب.

أكثر المدن المتضررة: حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب.

اليمن - 1982

قوته 6 درجات.

الضحايا 2800 قتيل و1500 مصاب.

أدى لتدمير 300 قرية وتشريد 700 ألف شخص.

الجزائر - 1980

ضرب ولاية الشلف بقوة 7.3 درجة.

الضحايا: 2600 قتيل و8 آلاف مصاب.

الجزائر - 2003

ضرب ولاية بومرداس بقوة 6.8 درجة.

الضحايا: 2266 قتيل و10 آلاف مصاب.

المغرب - 2023

ضرب مراكش بقوة 7.2 درجة.

الضحايا: نحو ألفي قتيل وألفي مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي حتى وقت كتابة هذه السطور.

الجزائر - 1954

ضرب ولاية الشلف بقوة 7 درجات مدمرا 90 بالمئة من مبانيها.

الضحايا: 1500 قتيل و5 آلاف مصاب.

مصر - 1992

قوته 5.6 درجة.

الضحايا: 500 قتيل وأكثر من ألف مصاب.

أكثر المدن المتضررة: القاهرة والجيزة.

فلسطين - 1927

قوته 6.2 درجة.

الضحايا: 500 قتيل و923 جريحا.

أكثر المدن المتضررة: نابلس والقدس.

ليبيا - 1963