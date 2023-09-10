وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة.

وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وكتب زيلينسكي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه يتوجه بأحر التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وكل المغاربة في الأرواح التي أزهقت من جزاء الزلزال المروع في منطقة مراكش.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أن أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب.