ويدخل القرار الجديد في حيز التنفيذ في الكويت ابتداءً من يوم غد الأحد.

وأضافت الداخلية الكويتية في بيان أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يسدد ديونه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق "سهل".

وكانت الوزارة أمرت أخيرا بتسديد الرسوم المستحقة على المقيمين شرطا لمغادرة البلاد.

وجاءت هذه القرارات الحكومية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل الديون المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.