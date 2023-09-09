ويهدف هذا التحالف، الذي تقوده الهند ويضم دولة الإمارات وعدة دول أخرى، إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.

ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بإطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، مؤكدا أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود العالمية المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.

كما توجه بالشكر إلى الهند على جهودها الكبيرة خلال رئاسة مجموعة العشرين.

وأكد أن دعم رئاسة الهند لمجموعة العشرين شكّل على الدوام أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة وشراكة استراتيجية راسخة أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للبلدين في المجالات كافة.