وفي أحدث حصيلة، ذكرت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 مصابا.

وكان التلفزيون الرسمي نقل عن الداخلية المغربية في وقت سابق حصيلة تحدثت عن سقوط 1037 قتيلا و1204 مصابين بينها 721 حالة حرجة.

الحصيلة ترتفع بوتيرة سريعة

تحدثت الحصيلة الأولية التي تلت وقوع الزلزال بلحظات عن مصرع 5 أشخاص.

بعد ذلك، تحدث مسؤول مغربي عن سقوط عشرات القتلى.

في ساعة مبكرة من صباح السبت، ذكرت الداخلية المغربية أن 296 قتيلا سقطوا في الزلزال.

التلفزيون المغربي أعلن في وقت لاحق عن مقتل 632 شخصا في حصيلة جديدة.

ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 820 بعد منتصف النهار بقليل.

في المساء، أعلن التلفزيون الرسمي أن عدد القتلى وصل إلى 1037.

الداخلية المغربية ذكرت في أحدث حصيلة أن القتلى تجاوزوا 1305، أما المصابين فبلغوا 1832.

وقال رئيس بلدة قريبة من مركز الزلزال لموقع "إم 2" الإخباري المغربي إن عدة منازل في البلدات المجاورة انهارت جزئيا أو كليا، وانقطعت الكهرباء والطرق في بعض الأماكن.

وأوضح عبد الرحيم يت داود، رئيس بلدة طلعت نعقوب، أن السلطات تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين، لكنه قال إن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة مدى الضرر.

فزع وهلع جراء الزلزال

ركض الناس الذين استيقظوا على وقع الزلزال إلى الشوارع في حالة من الرعب وعدم التصديق.

أظهر التلفزيون الرسمي أشخاصا يتجمعون في شوارع مراكش في وقت متأخر من الليل، خائفين من العودة إلى المباني التي ربما لا تزال غير مستقرة.

قال رجل إنه كان يزور شقة مجاورة عندما بدأت الأطباق والمعلقات الجدارية تنهمر، والناس في حالة من الهلع والذهول.

وصفت امرأة الفرار من منزلها بعد "الاهتزاز الشديد". وقال رجل يحمل طفلاً إنه استيقظ في السرير بسبب الاهتزاز.

في صور أخرى بثتها وسائل الإعلام المحلية، بحث عمال طوارئ عن ناجين وسط أنقاض المباني، وأضاءت ستراتهم الصفراء العاكسة المشهد ليلاً.

أحدث الزلزال فجوة كبيرة في أحد المنازل، وكادت سيارة أن تدفن تحت أنقاض مبنى منهار.

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