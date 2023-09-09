الإمارات

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسابه في موقع "إكس": "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه في موقع "إكس": "خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال، نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: " تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة".

وأضاف البيان: " نؤكد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين".

جامعة الدول العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب. قلوبنا مع أهلنا واخوتنا هناك، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الاصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعاً".

الاتحاد الأوروبي

قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أفكاري مع الشعب المغربي، الذي تضرر من الزلزال المروع الذي هز البلاد بين عشية وضحاها، وتسبب في مقتل مئات الأشخاص.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتزويد المغرب بأي مساعدة يرغب فيها".

ألمانيا

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر" الذي أدى إلى مقتل 296 شخصا في المغرب.

وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة "اكس" "الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".

الهند

عبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال المغرب.

وكتب مودي على موقع "إكس": "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب، في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

ليلة عصيبة في المغرب