ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، و4 في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين.

وأكد مسؤول مغربي لوكالة "رويترز"، أن عشرات الأشخاص قتلوا من جراء الزلزال، معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

وكانت تقارير صحفية محلية ذكرت أن الزلزال خلف 4 قتلى في إقليم ورزازات جنوب شرقي البلاد.

وقال موقع "هسبريس" المحلي إن الوفيات حدثت بعد انهيار منازل على سكانها، من جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم.

وذكر المصدر أن "عمليات التدخل لا تزال مستمرة في إقليم ورزازات من أجل إنقاذ المواطنين، خاصة في المواقع التي سجلت بها انهيارات".

وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من سكان المملكة.