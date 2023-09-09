وقال المركز على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف: "ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" ومصادر رسمية، أن زلزالا قويا ضرب المغرب ليل الجمعة.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط، وفقا لمراسلنا.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى.

وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدع بنايات أخرى.

ولم يتأكد حتى الآن وجود خسائر في الأرواح.