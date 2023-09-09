وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول، في مدينة جدة، لبحث الأزمة الأوكرانية، وشكره لجهوده الشخصية في هذا الشأن.

وقالت "واس": أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".