كما علق عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني لقوات الدعم السريع خلال المقابلة على العقوبات الأميركية التي أصدرتها وزارة الخزانة عليه.

وفيما يتعلق بالمرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل قوات الدعم السريع، قال إن "البرهان ليست لديه شرعية ليصدر قرار بحل قوات الدعم السريع".

كما تحدث دقلو عن عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش، وعن وضع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في الإقامة الجبرية بيت الضيافة وكيفية الإفراج عنه.

تبث الحلقة كاملة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي.