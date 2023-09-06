وتهدف مناورات "النجم الساطع 2023" إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الدفاعية، بالتوازي مع تحقيق الاهتمامات والأولويات المشتركة بين الدول الشركاء، والتركيز على تطوير قدرات القوات المشاركة على التعاون والتكامل العسكري، وفي إطار ذلك، تركز تدريبات "النجم الساطع 2023" على التكتيكات العسكرية لمكافحة الإرهاب وردع التهديدات الهجينة الجوية أو البرية أو البحرية أو السيبرانية.

وقد انطلقت مناورات "النجم الساطع" لأول مرة في 1980، ومنذ ذلك الحين أصبحت دليلا على التزام مصر والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سينتكوم) بالحفاظ على أمن الشرق الأوسط، والعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للدول الشركاء في المنطقة.

وخلال زيارته لمصر قبل انطلاق التدريبات، قال الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم): "المناقشات الصريحة والبناءة التي أجريناها مع مصر هي السمة المميزة للعلاقة القوية بيننا، كما أن رغبتنا المشتركة في استقرار المنطقة هي أساس الدعم العسكري المشترك بيننا لأكثر من 30 عامًا".

وخلال التدريبات، ستؤدي قوات الدول الشركاء محاكاة لسلسلة من مهام قتالية تم تصميمها لتطوير التكامل العسكري للقوات المشاركة في التدريب وشحذ قدراتهم.

وتعكس هذه الأجندة المكثفة للتدريبات، الرغبة المشتركة للدول الشركاء في تطوير قدراتها الدفاعية لردع كل أنواع المخاطر المستحدثة والهجينة للقرن الـ21.

وتُعقد مناورات "النجم الساطع" في قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب مصر، بمشاركة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وباكستان وشركاء آخرين.