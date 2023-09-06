بدأ اجتماع وزراء الخارجية العربية في القاهرة، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لبحث عدد من الموضوعات الدائمة على جدول أعمال دورتهم العادية 160.