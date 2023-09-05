وقال السفير عبد الله العنزي: "إن توجهيات القيادة الرشيدة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين".

وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمثل خريطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين.

تسلسل زمني منذ استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

10 مارس: أعلنت السعودية وإيران عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

6 أبريل: إيران والسعودية تتفقان على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين.

17 يونيو: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى طهران، ويلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي.

17 أغسطس: وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.