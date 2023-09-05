وكانت منطقة غور الأردن، قد شهدت في وقت سابق هجوما حيث أطلق شخص رصاص على مطعم قبل أن يلوذ بالفرار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وخلال عملية البحث عن منفذ الهجوم في منطقة أرغمان التي تبعد 55 كيلومترا شمال القدس، وقع تبادل إطلاق النار مع فلسطيني.

وقتلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني الذي لم تتضح هويته بعد، بينما أصيب جندي بجروح وصفت بالطفيفة، بحسب وساءل إعلام إسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" ذكرت في وقت سابق أنها أن شابا أصيب برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية الزبيدات شمال أريحا بعدما لاحقته.