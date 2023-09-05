جاء حديث السيسي في كلمة ألقاها أثناء افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان.

ويمثل المؤتمر السنوي فرصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.

وحذر السيسي من أن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا.

وقال الرئيس المصري إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر عملية النمو السكاني وتنظمه، بينما لم تستطع دول كثيرة فعل ذلك.

وشدد على مقدرة مصر بمواردها المتاحة على أن تتعايش مع وضع يبلغ فيه عدد سكانها 105 مليون نسمة، إضافة إلى تسعة ملايين موجودين كضيوف على الدولة المصرية.

وأوضح أن أصعب ما يمر به أن يكون حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء.