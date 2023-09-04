وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أصيب 6 مواطنين بالرصاص، الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها".

ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية "بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها".

بيان الجيش و"الشاباك"

أما الجيش الإسرائيلي فقد أصدر بيانا مشتركا مع جهاز الأمن العام "الشاباك" قال فيه: " في نشاط مشترك لوحدة دوفدفان ولواء غولاني وحرس الحدود بتعاون استخباري دقيق من جهاز الشاباك وجيش الدفاع تم اعتقال 3 نشطاء في حماس".

وذكر أن المعتقلين هم: عبد الله حسن محمد صبيح (القيادي) وورد الشريم ومعتصم جعايصة.

واتهم هؤلاء بأنهم شاركوا في هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وبحسب البيان، فقد عثرت القوات الإسرائيلية على بندقية آلية من طراز "M-16" مع المطلوبين الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اشتباكات وقع مع مقاتلين فلسطينيين خلال الاقتحام.