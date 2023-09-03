ونشرت صفحة السفارة الأميركية في سوريا على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تغريدة قالت فيها إن الأطراف المجتمعة اتفقت على حل الخلافات ومعالجة كافة مطالب سكان دير الزور.

وأضافت: "تم الاتفاق على أهمية معالجة مطالب السكان، والتحذير من مخاطر التدخل الخارجي في دير الزور، وضرورة تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وضرورة وقف تصعيد العنف في أسرع وقت ممكن".

وأكدت التغريدة أيضا على أهمية الشراكة الأميركية مع قوات "قسد" وتوجيهها في اتجاه محاربة خلايا داعش.

وكانت اشتباكات اندلعت بداية الأسبوع في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد عزل قوات سوريا الديموقراطية لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.



ودفع ذلك مقاتلون محليون موالون للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شن هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية سرعان ما تطورت إلى اشتباكات.

وبعد أسبوع من التوتر، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية حظرا للتجول في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة.

وأسفرت الاشتباكات منذ نحو أسبوع عن مقتل 48 مقاتلا من الطرفيين وستة مدنيين.