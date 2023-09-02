وأضاف أن الحرب، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".

وعلن البرهان عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشدد على "رفض الإملاءات".

وكان البرهان أكد، الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.

وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلا"، مشيرا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".