وفق ما جاء في بلاغ رسمي لقسم شرطة بندر محافظة الأقصر، جنوبي البلاد، فقد اختفت سيارة حكومية تخص مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كانت تنقل أوراق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، منذ الخميس الماضي.

يضيف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل ما حدث:

أجرى قسم شرطة الأقصر تحرياته والبحث عن السيارة والسائق داخل المحافظة، ولم يستدل عليها في مراكز المحافظة بالكامل.

امتدت عملية التحري لبقية المحافظات، حتى تم العثور على السيارة داخل نطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وسط البلاد وغرب العاصمة القاهرة.

المفاجأة الأكبر، أن الصناديق بداخلها، بدلا من أن تكون ممتلئة بأوراق الامتحانات، وجدناها مكدسة بمواد مخدرة، منها الحشيش والأفيون.

تم ضبط السائق والتحفظ على الصناديق لاستكمال التحقيقات، وبمواجهة المتهم المدعو "م.س.ف"، وعمره 35 عامًا، وهو سائق بمديرية التعليم في الأقصر، أقر بأنه استغل أن يوم الخميس يسبق العطلة الرسمية (الجمعة)، ولن يلاحظ أحد غيابه سريعا، وقام بعملية التبديل والنقل.

لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مَن وراء هذه الحمولة من المخدرات، ومن أين أتى بها السائق، ولمن كان ينقلها.