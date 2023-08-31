وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلا"، مشيرا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وتأتي كلمة البرهان بعد عودته من مصر بعد زيارة استغرقت يوما، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السودان من سيحكمه".





