أعربت مصر عن تطلعها لعودة الاستقرار إلى الغابون، التي شهدت انقلابا عسكريا، الأربعاء، أطاح الرئيس علي بونغو في أعقاب الإعلان عن فوزه بالانتخابات لولاية ثالثة.