واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحامات مستوطنين لقبر النبي يوسف.

لكن بعد الحادث، تم إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر النبي يوسف.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نابلس، وقال مراسلنا إن مروحيات مقاتلة إسرائيلية شوهدت في سماء المنطقة.

ووقعت اشتباكات عنيفة عند مدخل نابلس الشرقي، وفق شهود عيان.