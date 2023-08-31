سقط صاروخان، ليل الأربعاء الخميس، قرب حقل للغاز في إقليم كردستان العراق، ولم يبلغ عن سقوط إصابات أو أضرار، وفقا لمسؤولين.
القصف بالكاتيوشا
- قال مسؤولون في كردستان العراق لوكالة "رويترز" إن الصاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية.
- لم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.
- ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة أمنية هرعت إلى المكان بعيد وقوع الهجوم وفتحت تحقيقا.
- أضافت أن الصاروخين من طراز "كاتيوشا"، وأطلقا من موقع قريب في قضاء طوز خورماتو.
- أظهرت لقطات فيديو من داخل مقر إقامة العاملين في الحقل انطلاق صفارات الإنذار.
- طالبت الإدارة الموظفين بالبقاء في الغرف الآمنة.
- كان هذا الحقل الغازي قد تعرض لهجمات صاروخية في الماضي.