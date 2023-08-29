وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني ذكر، في وقت سابق الثلاثاء، أن البرهان توجه إلى مصر لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تطورات الوضع في السودان.

وقال المجلس في بيان إن البرهان سيبحث مع السيسي أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان، بحسب البيان.

وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل.

وتمكن البرهان الأسبوع الماضي من مغادرة مقر قيادة الجيش الذي اتخذه مقرا له منذ اندلاع الصراع، حيث تفقد منشأة عسكرية في مدينة أم درمان وعطبرة وبورتسودان.

واستبعد البرهان، يوم الاثنين، خلال تفقده جنودا في قاعدة بحرية في بورتسودان على البحر الاحمر والتي بقيت بمنأى عن الحرب حتى الآن، أي فرصة للمفاوضات.

وقال للجنود في قاعدة فلامنغو البحرية "المجال ليس مجال الكلام الآن.. نحن نكرّس كلّ وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرّد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في 15 أبريل، وأسفرت عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، وليس في الإمكان التنقّل ومعاينة الوضع على الأرض. ويتعذّر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.