وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وفرق الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى موقع الانهيار، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأفاد مصدر بالمحافظة بأن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وصادر له قرار بالإزالة، كونه آيل للسقوط لخطورته على حياة السكان.

وتواصل فرق الحماية المدنية بالإسماعيلية البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.