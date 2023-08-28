مساء الأحد، طلب المجلس الرئاسي الليبي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة موافاته بتوضيحا بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

وعقب الرسالة، تقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزاني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.