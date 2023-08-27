فقد شن الجيش غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع، قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وفقا للمصادر.

كما شهد محيط مطار الخرطوم الدولي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع.

ومن جهة أخرى، أفاد شهود عيان بسماع دوي قصف مدفعي قرب سلاح المدرعات جنوبي العاصمة، لليوم الثامن على التوالي.

ووقعت انفجارات في أحياء جنوب وشرق الخرطوم.

وفي أم درمان، قصفت المدفعية التابعة للجيش صباح الأحد، عددا من المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، في وسط المدينة وجانبها الشرقي.

كما تجددت الاشتباكات في الأحياء المحيطة بسلاح المهندسين جنوبي أم درمان.

لا نهاية للمأساة