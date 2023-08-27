وأضافت المصادر أن البرهان سيلتقي السيسي الأحد في مدينة العلمين الجديدة.

ولفتت إلى أن البرهان سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية.

وهذه أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

أولى الجولات خارج الخرطوم