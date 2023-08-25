في مقابلة أجريت معه في بداية هذا الأسبوع مع قناة 12 الإسرائيلية بعد هجومين دمويين على إسرائيليين في الأراضي، قال الوزير ايتمار بن غفير إن حقه في حرية الحركة كمستوطن يهودي يفوق نفس الحق بالنسبة للفلسطينيين.

شاركت بيلا، وهي عارضة أزياء شهيرة عالميا ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووالدها فلسطيني، مقطعا من مقابلة بن غفير مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 59.5 مليون، واتهمت بن غفير بالعنصرية.

ورد بن غفير بغضب على منشور بيلا يوم الجمعة.

وكتب على موقع "إكس" قائلا "أدعوكم إلى (زيارة مستوطنة) كريات أربع، لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم".

يقيم بن غفير في المستوطنة القريبة من الخليل، أكبر مدينة فلسطينية.