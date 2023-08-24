وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول العديد من المستخدمين السودانيين مقاطع فيديو للبرهان قالوا إنها داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان.

وقال البرهان موجها حديثه لمجموعة من الجنود "نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة.. وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة".

وأضاف "ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالًا في الجيش"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

منذ قرابة شهر شهدت قاعدة وادي سيدنا هجوما عنيفا من قبل قوات الدعم السريع باستخدام مسيرات.

كذلك تداول مستخدمو موقع فيسبوك شريطا قصيرا للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود، بحسب الوكالة الفرنسية.

كما تداول المستخدمون صورا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر.

نُشرت هذه المقاطع والصور فيما تقول قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان.

كما انتشر شريط فيديو مقتضب تصوره سيدة سودانية تقف في الشارع بصحبة البرهان الذي كان يستقل عربته مبتسما وكانت تزغرد وتقول "من معنا اليوم.. معنا القائد المنصور إن شاء الله".