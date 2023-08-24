وقال الرئيس المصري في البيان "أثمن إعلان مجموعة بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويتها اعتباراً من يناير 2024".

وأضاف عبد الفتاح السيسي "نتطلع للتعاون والتنسيق مع مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة" لتحقيق أهداف تدعيم التعاون الاقتصادي.

وجاء في البيان أنه يتطلع للعمل مع بريكس على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

وفي وقت سابق رحبت الإمارات بدعوتها للانضمام إلى المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على منصة "إكس" "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه "لحظة عظيمة" لبلاده. وقال على منصة "إكس" "إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

وفي إيران، وصف المستشار الرئاسي محمد جمشيدي هذه الخطوة بأنها "تطور تاريخي ونجاح استراتيجي" لسياسة طهران الخارجية.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، قال في مؤتمر صحفي مشترك لزعماء الدول الخمس التي تشكل الكتلة حاليا، إن "مجموعة بريكس".

وقال رامابوزا أمام القمة إنه تقرر دعوة الإمارات ومصر والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".

وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2024".