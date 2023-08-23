وأشار وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي إلى أن المضيق أغلق في الاتجاهين لتجنب تعريض الطائرات الثماني والـ26 مروحية التي تواصل تعبئة خزانتها بالمياه للخطر.

وقال المسؤول التركي: "الوضع الأربعاء أفضل من الثلاثاء"، مشيرا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة تشانكالي.

وكانت الرياح التي وصلت سرعتها الثلاثاء إلى 70 كيلومترا في الساعة، أكثر هدوءا صباح الأربعاء، إلا أن السلطات التركية تخشى تسارعا جديدا يصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الأربعاء.

وأجلي نحو 1251 شخصا من سكان 9 قرى، بالإضافة إلى حرم جامعي في المنطقة، حسبما أعلن حاكم المقاطعة، كما نقل 83 شخصا تضرروا بسبب الدخان إلى المستشفى لفترة وجيزة.

وأتت النيران على 9 منازل وعشرات الحظائر، حيث نفق نحو 90 حيوانا.

ويربط مضيق الدردنيل بحر إيجه ببحر مرمرة، ويعتبر مقصدا سياحيا شهيرا لأنه أيضا موقع آثار طروادة القديمة.

وتحاول تركيا تحديث هيئة الاستجابة للطوارئ بعدما أتت حرائق مدمرة على طول سواحلها الجنوبية والغربية عام 2021، والتهمت آنذاك النيران أكثر من 200 ألف هكتار من الغابات وخلفت 9 قتلى على الأقل.

وأدى حجم الكارثة إلى زيادة التركيز على القضية البيئية في تركيا، ودفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المضي قدما في مصادقة أنقرة على اتفاق باريس للمناخ.