وكتب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفقورف يترأس وفد بلاده في الزيارة الرسمية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وكان في استقبال الوفد رئيس أركان القوات البرية وعدد من قيادات الجيش الليبي.

وقال المسماري إن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وعقد نائب وزير الدفاع الروسي فور وصوله اجتماعا فنيا مع قادة الأركان في الجيش الليبي وبعض الإدارات الفنية، بحضور مدير مكتب القائد العام.

وأضاف أن الجانبان بحثا في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين، حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة، مشيرا إلى أن تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الليبي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان سابق إن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.

وأضافت أنه تم الإعداد للزيارة نتيجة للمفاوضات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني 2023 في موسكو.