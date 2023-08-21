وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، في وقت سابق، إنها تعالج شخصين أصيبا بأعيرة نارية بالقرب من مدينة الخليل بالضفة وإنهما في حالة خطيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنباء عن إطلاق نار في المنطقة دون الإدلاء بتفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيا واحدا أو عدة فلسطينيين مشتبه بهم أطلقوا النار على رجل وامرأة من مركبة عابرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع، وأصيب مستوطنين بجراح خطيرة، حيث تم إجلاء المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.